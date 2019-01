Rihanna’s 3rd Annual Diamond Ball [PHOTOS]

View this post on Instagram

😍RiRi x Dave at the 3rd Annual Diamond Ball 💎 held at Cipriani Wall Street in NYC, hosted by #DaveChappelle with performances from #kendrickLamar x #CalvinHaris #DiamondBall2017 #ClaraLionelFoundation #CLF #diamondball #ciprianiwallstreet #rihanna #icon #legend #queen #grownwoman #aesthetics #navy #aubrih #globalambassador #fentycorp #westburyrdent #rihannanavy