Rickey Smiley Brings Karaoke to City Winery Atlanta!

Rickey Smiley has brought a fan-favorite event to the City Winery in Atlanta Georgia. Who doesn’t love some karaoke?! Smiley & the rest of the RSMS family brought joy to countless fans and endless vibes by singing their favorite songs. Rickey Smiley’s karaoke nights are the time where listeners gathering among friends and family and there favorite comedian/radio host. It is safe to say we had A TIME! Check out the full recap below.
1. RSMS Karaoke City Winery AtlantaSource:R1 Digital / Reach Media
RSMS Karaoke City Winery Atlanta rsms karaoke city winery atlanta
2. RSMS Karaoke City Winery AtlantaSource:R1 Digital / Reach Media
RSMS Karaoke City Winery Atlanta rsms karaoke city winery atlanta
3. RSMS Karaoke City Winery AtlantaSource:R1 Digital / Reach Media
RSMS Karaoke City Winery Atlanta rsms karaoke city winery atlanta
4. RSMS Karaoke City Winery AtlantaSource:R1 Digital / Reach Media
RSMS Karaoke City Winery Atlanta rsms karaoke city winery atlanta
5. RSMS Karaoke City Winery AtlantaSource:R1 Digital / Reach Media
RSMS Karaoke City Winery Atlanta rsms karaoke city winery atlanta
6. RSMS Karaoke City Winery AtlantaSource:R1 Digital / Reach Media
RSMS Karaoke City Winery Atlanta rsms karaoke city winery atlanta
7. RSMS Karaoke City Winery AtlantaSource:R1 Digital / Reach Media
RSMS Karaoke City Winery Atlanta rsms karaoke city winery atlanta
8. RSMS Karaoke City Winery AtlantaSource:R1 Digital / Reach Media
RSMS Karaoke City Winery Atlanta rsms karaoke city winery atlanta
9. RSMS Karaoke City Winery AtlantaSource:R1 Digital / Reach Media
RSMS Karaoke City Winery Atlanta rsms karaoke city winery atlanta
10. RSMS Karaoke City Winery AtlantaSource:R1 Digital / Reach Media
RSMS Karaoke City Winery Atlanta rsms karaoke city winery atlanta
11. RSMS Karaoke City Winery AtlantaSource:R1 Digital / Reach Media
RSMS Karaoke City Winery Atlanta rsms karaoke city winery atlanta
12. RSMS Karaoke City Winery AtlantaSource:R1 Digital / Reach Media
RSMS Karaoke City Winery Atlanta rsms karaoke city winery atlanta
13. RSMS Karaoke City Winery AtlantaSource:R1 Digital / Reach Media
RSMS Karaoke City Winery Atlanta rsms karaoke city winery atlanta
14. RSMS Karaoke City Winery AtlantaSource:R1 Digital / Reach Media
RSMS Karaoke City Winery Atlanta rsms karaoke city winery atlanta
15. RSMS Karaoke City Winery AtlantaSource:R1 Digital / Reach Media
RSMS Karaoke City Winery Atlanta rsms karaoke city winery atlanta