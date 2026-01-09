Famous Members Of Phi Beta Sigma

Phi Beta Sigma Fraternity, Inc. was established on January 9, 1914, at Howard University by three visionary students: A. Langston Taylor, Charles I. Brown, and Leonard F. Morse. Committed to their mission, the founders aimed to create a Greek-letter fraternity that would embody the core principles of brotherhood, scholarship, and service.
The fraternity shares a close connection with Zeta Phi Beta Sorority, Inc., a sister organization that it helped to establish. Together, the two organizations promote shared values and collaborate on initiatives that uphold their foundational ideals.
Phi Beta Sigma’s motto, “Culture For Service and Service For Humanity,” reflects its dedication to making a positive impact on communities worldwide. Its official colors, Royal Blue and Pure White, symbolize unity and excellence, while the dove serves as a meaningful symbol for the fraternity.
Since its founding, Phi Beta Sigma has grown into a dynamic organization that advances education, leadership, and service. Its legacy continues to inspire individuals to work toward a better society through collective action and a commitment to lifelong learning.
1. Dr. Howard Fuller
A civil rights activist and education reformer, has dedicated his career to empowering families through equitable education.
2. Edward “Special Ed” Archer
A hip-hop legend, has influenced music and culture for over three decades, producing for icons like Tupac Shakur.
3. Leon Robinson
An actor and musician, is celebrated for his roles in classics like The Five Heartbeats and Cool Runnings.
4. Dr. George Koonce
A Super Bowl champion and academic leader, inspires as one of the few NFL players to earn a PhD.
5. Fred Hammond
A Grammy-winning gospel artist, revolutionized urban praise and worship music.
6. Dr. John K. Pierre
Chancellor of Southern University Law Center, has advanced diversity and innovation in legal education.
7. Dave “Unk” Huie
A marketing entrepreneur exemplifies service through philanthropy.
8. Dr. DeForest B. Soaries Jr.
A pastor and financial wellness advocate, empowers communities through his bestselling books and radio show.
9. Jerry Rice
Original Chapter: Delta Phi (Mississippi Valley State Univ.)
10. Al Roker
Honorary
11. Terrence Howard
Honorary
12. Blair Underwood
Honorary
13. Harry Belafonte
Honorary
14. Rep. John Lewis
Lambda Sigma
(Atlanta)
15. Emmitt Smith
Zeta Kappa
(University of Florida)
16. Richard ShermanSource:Getty
Beta Tau
(Stanford Uni.)
17. Hines WardSource:Getty
Zeta Nu
(University of Georgia)
18. Lou BrockSource:Getty
Rho
(Southern University)
19. Ryan HowardSource:Getty
Rho Chi
(SW Missouri State University)
20. Willis ReedSource:Getty
Xi
(Grambing State University)
21. Apollo CrewsSource:Getty
Kappa Zeta
(Auburn University)
22. Mike LondonSource:Getty
Mu Omicron
(University of Richmond)
23. Bill ClintonSource:Getty
Honorary
24. Dr. George Washington CarverSource:Getty
Gamma Sigma
(Tuskegee, Alabama)
25. James Weldon JohnsonSource:Getty
Psi
(Clark Atlanta Univ.)
26. Congressman Elijah CummingsSource:Getty
Honorary
27. Harold WashingtonSource:Getty
Upsilon Sigma
(Chicago)
28. Warren BallentineSource:Radio One Digital
Iota Nu Sigma
(Chicago, Illinois)
29. Benjamin Chavis MuhammadSource:Getty
Honorary
30. Huey P. NewtonSource:Getty
Beta Tau
(UC Berkeley)
31. Asa Philip RandolphSource:Getty
Iota Sigma
(Richmond, Virginia)
32. Al SharptonSource:National News Network/Al Sharpton
Honorary
33. Armstrong WilliamsSource:Getty
Eta Alpha
(South Carolina State Univ.)
34. King BachSource:Getty
Mu Epsilon
(Florida State University)
35. J. Anthony BrownSource:Getty
Eta Beta Sigma
(Nashville, Tennessee)
36. Kurt CarrSource:TWENTY 8 PHOTOGRAPHY
Zeta Lambda
(Univ., of Connecticut)
37. Bootsy CollinsSource:Getty
Honorary
38. Combat JackSource:Getty
Kappa Xi (Cornell University)
39. Reginald HudlinSource:Getty
Honorary
40. Flex AlexanderSource:Getty
Kappa Delta Sigma
(San Francisco)
41. Ramsey Lewis…Source:Getty
Honorary
42. Ben VereenSource:WENN
Honorary
43. Verdine WhiteSource:FilmMagic/FilmMagic for HBO
Honorary
44. Malik YobaSource:Foot Locker Inc.
Honorary
