Famous Members Of Zeta Phi Beta Sorority, Inc.

Published on January 16, 2026

Fraternities and Sororities Graphics

Source: Creative Services / iONEDigital

Zeta Phi Beta Sorority, Inc. was founded January 16, 1920, at Howard University by Arizona Cleaver Stemons, Pearl Anna Neal, Myrtle Tyler Faithful, Viola Tyler Goings, and Fannie Pettie Watts. Zeta Phi Beta has chartered hundreds of chapters worldwide and has a membership of 100,000+.

Motto: “A community-conscious, action-oriented organization”

Colors: Royal Blue and White

Symbol: Dove

1. Tatyana Ali

Singer/actress, best known as “Ashley Banks” on The Fresh Prince of Bel Air

2. Patrice Banks

Engineer/entrepreneur, founder of Girls Auto Clinic (first auto repair center staffed by all women)

3. Jaspen “Jas” Boothe

17-year Army veteran, cancer survivor and Veteran Disability Advocate

4. Brigadier General Felicia Brokaw

First Black female Brigadier General in the state of Indiana

5. Caretha Coleman

Caretha Coleman
Source: Getty

Founder/Chairperson of Dignity Health Foundation, vanguard in Silicon Valley’s tech scene

 

6. Wanda Durant

Wanda Durant
Source: Getty

Mother of NBA’s Kevin Durant, Founder of “Hope Dream Believe Achieve” platform, head of The Kevin Durant Charity Foundation and The Real MVP Charity, Inc.

7. Andrea Hunley

First Black state senator for Indiana Senate District 46, former educator

8. Maimah Karmo

Maimah Karmo
Source: Getty

Author, breast cancer advocate, founder of the Tigerlily Foundation

9. Dawn Morton-Rias

First woman of color to serve as President and CEO for the National Commission on Certification of Physician Assistants

10. Perri Shakes-Drayton

Perri Shakes-Drayton
Source: Getty

British retired track and field athlete, 2013 European Indoor Champion and 2012 World Indoor Championship gold medalist

11. Ashley & Dominique Sharpton

Ashley & Dominique Sharpton
Source: Getty

Civil rights activists & philanthropists, and daughters of Rev. Al Sharpton

12. Angie Stone

Angie Stone
Source: Getty

Grammy-nominated and Soul Train Award-winning singer, songwriter, actress, and record producer

13. Rep. Regina Young

First Black woman to serve as Pennsylvania State Representative in the 185th Legislative District

14. Syleena Johnson

Syleena Johnson

Original Chapter: Lambda Epsilon

15. Zora Neale Hurston

Zora Neale Hurston

Original Chapter: Alpha

16. Towanda Braxton

Towanda Braxton

Original Chapter: Omicron Gamma

17. Sheryl Underwood

Sheryl Underwood

Original Chapter: Zeta Tau Zeta

18. Dionne Warwick

Dionne Warwick

19. Anita Hill

Anita Hill
Source: Getty

Original Chapter: Honorary

20. Ja'net Dubois

Ja'net Dubois
Source: Getty

Original Chapter: Honorary

21. Vivica A. Fox

Vivica A. Fox
Source: Vivica A. Fox

Original Chapter: Honorary

22. Chaka Khan

Chaka Khan
Source: Getty

Original Chapter: Honorary

23. Minnie Riperton

Minnie Riperton
Source: Getty

Original Chapter: Honorary

24. Esther Rolle

Esther Rolle
Source: Getty

Original Chapter: Honorary

25. Ann Nesby

Ann Nesby
Source: Getty

Original Chapter: Honorary

26. Chrisette Michele

Chrisette Michele
Source: Getty

Original Chapter: Honorary

27. US Rep Rashida Talib (D-MI)

US Rep Rashida Talib (D-MI)
Source: Getty

Original Chapter: Honorary

Famous Members Of Zeta Phi Beta Sorority, Inc.

The Rickey Smiley Morning Show

