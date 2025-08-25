Listen Live
Entertainment

Rickey Smiley Brings His Karaoke Live to Indy with Grits & Grooves Brunch

Published on August 25, 2025

Share this

Share this link via

Or copy link

Rickey Smiley Grits and Grooves

Source: Rickey Smiley Grits and Grooves / Rickey Smiley Grits and Grooves

Karaoke, Grits & Groove with Rickey Smiley Lights Up Kountry Kitchen

This past weekend, Indy showed up and showed out for our Karaoke Grits & Groove brunch featuring the one and only Rickey Smiley—and it was nothing short of a success.

Hosted at Kountry Kitchen in the heart of Nap Town, the event brought together good food, soulful vibes, and plenty of laughs.

Guests enjoyed a full brunch spread—yes, the grits were on point—while Rickey kept the room buzzing with his trademark humor and energy.

From karaoke performances that had the crowd on their feet to surprise moments with local talent, the afternoon felt more like a family reunion than just an event.

Rickey even pulled fans from the audience to join in on the fun, turning the brunch into a full-on interactive experience.

The combination of comfort food, community, and comedy is what made this Grits & Groove installment special. It wasn’t just about singing songs—it was about creating memories, sharing laughs, and celebrating culture right here in Indy.

RELATED: SOLD OUT: Grits &amp; Grooves: Brunch with Rickey Smiley’s Karaoke Live

Rickey Smiley Brings His Karaoke Live to Indy with Grits & Grooves Brunch  was originally published on wtlcfm.com

1.

2.

3.

Source:Rickey Smiley Grits and Grooves

4.

Source:Rickey Smiley Grits and Grooves

5.

Source:Rickey Smiley Grits and Grooves

6.

Source:Rickey Smiley Grits and Grooves

7.

Source:Rickey Smiley Grits and Grooves

8.

Source:Rickey Smiley Grits and Grooves

9.

Source:Rickey Smiley Grits and Grooves

10.

Source:Rickey Smiley Grits and Grooves

11.

Source:Rickey Smiley Grits and Grooves

12.

Source:Rickey Smiley Grits and Grooves

13.

Source:Rickey Smiley Grits and Grooves

14.

Source:Rickey Smiley Grits and Grooves

15.

Source:Rickey Smiley Grits and Grooves

16.

Source:Rickey Smiley Grits and Grooves

17.

Source:Rickey Smiley Grits and Grooves

18.

Source:Rickey Smiley Grits and Grooves

19.

Source:Rickey Smiley Grits and Grooves

20.

Source:Rickey Smiley Grits and Grooves

21.

Source:Rickey Smiley Grits and Grooves

22.

Source:Rickey Smiley Grits and Grooves

23.

Source:Rickey Smiley Grits and Grooves

24.

Source:Rickey Smiley Grits and Grooves

25.

Source:Rickey Smiley Grits and Grooves

26.

Source:Rickey Smiley Grits and Grooves

27.

Source:Rickey Smiley Grits and Grooves

28.

Source:Rickey Smiley Grits and Grooves

29.

Source:Rickey Smiley Grits and Grooves

30.

Source:Rickey Smiley Grits and Grooves

31.

Source:Rickey Smiley Grits and Grooves

32.

Source:Rickey Smiley Grits and Grooves

33.

Source:Rickey Smiley Grits and Grooves

34.

Source:Rickey Smiley Grits and Grooves

35.

Source:Rickey Smiley Grits and Grooves

36.

Source:Rickey Smiley Grits and Grooves

37.

Source:Rickey Smiley Grits and Grooves

38.

Source:Rickey Smiley Grits and Grooves

39.

Source:Rickey Smiley Grits and Grooves

40.

Source:Rickey Smiley Grits and Grooves

41.

Source:Rickey Smiley Grits and Grooves

42.

Source:Rickey Smiley Grits and Grooves

43.

Source:Rickey Smiley Grits and Grooves

44.

Source:Rickey Smiley Grits and Grooves

45.

Source:Rickey Smiley Grits and Grooves
Trending
Celebrity

Heavy On The HouseWIFE: Country Crooner K. Michelle Reveals She’s Married—Is THIS Her Hidden Hubby?

23 Items
Pop Culture

Zendaya’s Most Sizzling Instagram Moments

11 Items
Pop Culture

Karrueche Confirms She’s Dating Amid Deion Sanders Rumors, X Quick To Judge

Pop Culture

Inside Keke Palmer’s 32nd Birthday Bash: A Chic White Dress, Red Pixie Cut, & Celebrity Guest List

20 Items
Music

R&B Hip-Hop Work Songs: 20 Tracks About Jobs & The Grind

Rest in Power Graphic 2025
58 Items
Obituaries

Rest In Power: Notable Black Folks Who We’ve Lost In 2025

38 Items
Lifestyle

Hottest NFL Players In 2025

20 Items
Movies

20 Black Music Movies We Can’t Get Enough Of

Gary with Da Tea on the Tom Joyner Fantastic Voyage 2025

The Rickey Smiley Morning Show

Quick Links

Legal

Listen Live
Close